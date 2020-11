Valiant poursuit son modèle d’expansion hybride sur un marché suisse disputé

jeudi, 05.11.2020

La banque suprarégionale Valiant fait face à l’entrée des néo-banques et à l’offensive de Credit Suisse sur le marché bancaire de masse.

Piotr Kaczor



Credit Suisse. La nouvelle offre «CSX» permet d’effectuer toutes les opérations sur smartphones.

L’essor géographique du groupe bancaire Valiant se poursuit et son potentiel parait bien reflété par le cours de l’action. Après avoir bouclé l’an dernier son expansion en Suisse romande (à Morges, Vevey et Nyon en derniers lieux), l’établissement basé à Lucerne et à Berne poursuit celle-ci...