Raiffeisen de la Versoix réalise une 1ère acquisition immobilière par crowdfunding

vendredi, 03.01.2020

La Banque Raiffeisen de la Versoix a financé l’achat du premier immeuble par crowdfunding à Genève.

MH



L’opération immobilière annoncée par Foxstone au mois de septembre s’est concrétisée le 20 décembre dernier.(Keystone)

La Banque Raiffeisen de la Versoix a financé la toute première acquisition d’un immeuble par crowdfunding dans le canton de Genève. Des particuliers ont ainsi pu devenir propriétaires, non pas d’un appartement, mais de parts dans l’immeuble.

L’opération immobilière annoncée par Foxstone au mois de septembre s’est concrétisée le 20 décembre dernier. La plateforme digitale de financement participatif Foxstone, initiatrice du projet, a regroupé une trentaine d’investisseurs permettant de constituer les fonds propres nécessaires à l’achat d’un immeuble sur la commune de Bernex. La Banque Raiffeisen de la Versoix a participé à l’opération en finançant la différence par une hypothèque en premier rang.

Le crowdfunding, ou financement participatif, immobilier permet de regrouper des particuliers ou des sociétés autour d’un projet commun. L’objectif est de collecter des fonds afin d’acquérir, en copropriété, un immeuble déjà existant. Les investisseurs font l’acquisition de parts de l’immeuble, inscrites à leur nom au registre foncier et qui leur donnent accès à un titre de copropriété.

Le bien de rendement leur permet de jouir des revenus locatifs, mais contrairement à un achat immobilier classique qui mobilise individuellement des avoirs importants, ici chaque investisseur souscrit des parts de propriété nécessitant de mobiliser des sommes moins conséquentes, en principe dès 25'000 francs ou CHF 50'000 francs.

Une alternative innovante

Alex Rodriguez, responsable du conseil à la clientèle et membre de la direction de la Banque Raiffeisen de la Versoix, explique que si Internet a contribué à démocratiser le financement participatif, cette méthode n’est pas nouvelle. «La digitalisation a simplement permis de mettre à jour cette solution déjà éprouvée en la rendant accessible à un grand nombre de personnes. Toutefois, le crowdfunding immobilier n’en est qu’à ses débuts en Suisse romande et le potentiel semble encore important. Bien qu’il ne faille pas minimiser le risque pour les investisseurs, cette forme de placement offre une alternative innovante aux fonds immobiliers traditionnels ou aux autres classes d’actifs, telles que les obligations ou les actions. Nous sentons par ailleurs un intérêt de plus en plus marqué de nos clients pour le crowdfunding immobilier.» relève-t-il.

La Banque Raiffeisen de la Versoix société coopérative est l’une des cinq Banques Raiffeisen du canton de Genève. Elle dispose de deux agences pour accueillir une clientèle de particuliers et d’entreprises, à Versoix et à Genève Mont-Blanc.