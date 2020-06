Mirabaud participe au financement d'un projet urbain à Paris

lundi, 29.06.2020

La banque privée genevoise Mirabaud va participer au financement de la rénovation urbaine de Paris via un fonds de placement dédié avec l'aide d'un ancien ministre français.

Yevs Mirabaud, Associé gérant Senior de Mirabaud SCA.

Mirabaud Asset Management a d'ores et déjà levé 60 millions d'euros pour le compte du fonds d'investissement Mirabaud Grand Paris, lancé fin septembre 2019, et qui prévoit de récolter 300 millions au total, a rapporté le quotidien Le Temps dans son édition de lundi.



L'établissement peut compter sur le soutien de Renaud Dutreil, ancien ministre français chargé des PME entre 2002 et 2007, et qui est responsable depuis deux ans des marchés privés de la banque.



Le fonds de droit luxembourgeois, qui cible un rendement avant impôts et coûts de 20%, compte investir 100 millions d'euros par an et "accompagner l'exécution de la réalisation d'opérations immobilières à proximité des infrastructures de transports", a précisé Olivier Seux, responsable de l'investissement auprès de Mirabaud Asset Management, cité par le quotidien romand.



L'objectif est d'accompagner les promoteurs immobiliers français Nexity, Bouygues, Vinci et Kaufmann & Broad. Les investisseurs sont quant à eux internationaux, principalement des institutionnels et des fonds souverains, mais aussi des family office.(AWP)