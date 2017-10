Edmond de Rothschild s'empare du groupe britannique Cording Real Estate

mercredi, 18.10.2017

La banque privée Edmond de Rothschild (Suisse) a pris une participation majoritaire dans Cording Real Estate Group, via sa filiale Orox Europe.

L'opération doit renforcer la franchise Edmond de Rothschild Real Estate, actuellement gérée par le groupe Cleaveland en France ainsi qu'Orox en Suisse et Europe du Nord.(Keystone)

Edmond de Rothschild (Suisse), banque privée, est en phase d'acquérir une participation majoritaire dans Cording Real Estate Group, via sa filiale Orox Europe. L'opération doit renforcer la franchise Edmond de Rothschild Real Estate, actuellement gérée par le groupe Cleaveland en France ainsi qu'Orox en Suisse et Europe du Nord, indique l'établissement genevois.

Le prix de l'opération n'est pas précisé. L'acquisition doit être finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités.

"Les activités de Cording et son équipe complètent notre offre immobilière et nous ouvrent un accès immédiat à trois nouveaux marchés en Europe du nord, tout en nous positionnant comme un acteur clé du marché de l'investissement et de la gestion d'actifs immobiliers", déclare Ariane de Rothschild, directrice générale (CEO) du groupe Edmond de Rothschild.

Basé à Londres, Cording Real Estate Group est une société d'investissement et de gestion d'actifs immobiliers qui emploie 80 personnes et affiche 2,3 mrd EUR de mandats sous gestion, selon le communiqué. Le groupe est présent en Allemagne, au Royaume-Uni et au Benelux.

La banque genevoise cotée à SIX et Cording ont prévu de conclure un partenariat stratégique portant sur 7,8 mrd EUR d'actifs sous gestion, occupant 125 employés sur 11 bureaux en Suisse et en Europe.

Les dirigeants actuels de Cording demeurent actionnaires minoritaires de l'entreprise. Rodney Bysh conserve le poste de CEO et John Partridge, ses fonctions de président.(awp)