ONE swiss bank, mécène du métissage des arts

mardi, 17.03.2020

Elsa Floret



Grégoire Pennone et Julio Arozarena

La banque ONE swiss bank, issue de la fusion entre GS Banque et Banca Arner il y a un an, est le premier soutien d’Arozarena Arts Association, créée à Lausanne en 2019 par Julio Arozarena, danseur et chorégraphe cubain mondialement reconnu et ancien maître de ballet au Ballet Béjart.