La Suisse enregistre un repli de l'excédent des transactions courantes

lundi, 29.06.2020

La Banque nationale suisse fait état d'un repli de l'excédent des transactions courantes au premier semestre en Suisse.

L'évolution des transactions est principalement due aux échanges de services.(Keystone)

La balance des transactions courantes de la Suisse a enregistré au premier trimestre un repli de 3 milliards sur un an à 17 milliards de francs, a annoncé lundi la Banque nationale suisse (BNS).



L'évolution est principalement due aux échanges de services, notamment dans les droits de licence, les services de télécommunications, d'informatique et d'information, ainsi que les services aux entreprises, a détaillé l'institut d'émission dans un communiqué.



Les transactions enregistrées dans le compte financier ont fait apparaître une acquisition nette d'actifs financiers de 34 milliards de francs, principalement dans les réserves monétaires, en raison des achats de devises par la BNS.



Parallèlement, les statistiques ont révélé un accroissement net des passifs de 35 milliards de francs, essentiellement dans les autres investissements, les banques commerciales résidentes ayant fortement accru leurs engagements envers la clientèle non résidente. Le solde du compte financier, qui tient compte des produits dérivés, s'est établi à -4 milliards.



La position extérieure nette de la Suisse s'est repliée de 67 milliards à 745 milliards de francs. Les actifs à l'étranger ont diminué de 110 milliards à 5155 milliards et les passifs envers l'étranger de 42 milliardsà 4411 milliards.(AWP)