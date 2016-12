La BNS maintient inchangés ses principaux taux d'intérêt

jeudi, 15.12.2016

La Banque nationale suisse (BNS) maintient inchangés ses principaux taux d'intérêt à l'occasion d'un réexamen périodique jeudi. Le taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue détenus auprès de l'institut d'émission demeure fixé à -0,75% et la marge de fluctuation du Libor à trois mois en francs reste entre -1,25 et -0,25%. Le garant de la stabilité monétaire se réserve toujours la possibilité d'intervenir sur le marché des changes en cas de besoin et indique prendre en considération l'ensemble des monnaies pour ce faire.



Le taux d'intérêt négatif comme la disposition de la BNS à intervenir sur le marché des devises visent toujours à rendre les placements en francs moins attrayants et limiter ainsi les pressions sur la monnaie nationale, qui demeure nettement surévaluée. - (awp)

Atténuation des déséquilibres sur les marchés hypothécaire et immobilier

La Banque nationale suisse (BNS) constate une modeste atténuation des déséquilibres sur les marchés hypothécaire et immobilier, à l'occasion de l'examen périodique de la situation économique et monétaire en Suisse. La croissance sur ces marchés est demeurée relativement stable à un faible niveau au cours des derniers mois, selon le compte-rendu publié jeudi.



Les déséquilibres demeurent à un niveau similaire à celui atteint en 2014, année qui avait vu la BNS fixer le volant anticyclique sectoriel de fonds propres à 2%. Le garant de la stabilité monétaire assure examiner continuellement les évolutions sur ces marchés et être prêt le cas échéant à adapter le niveau du volant anticyclique de fonds propres. - (awp)

La BNS s'attend à voir la croissance mondiale se poursuivre en 2017

La Banque nationale suisse (BNS) anticipe une poursuite en 2017 de la croissance modérée de l'économie mondiale, mais met en garde contre des risques importants susceptibles d'affecter son scénario de base. Dans un communiqué diffusé jeudi, l'institut d'émission évoque notamment les problèmes structurels observés dans plusieurs pays industrialisés, ainsi que les incertitudes politiques liées à l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis et à la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union Européenne.



En Suisse, la BNS rappelle que la faible expansion du produit intérieur brut (PIB) au 3e trimestre (+0,2% selon les premières estimations) est à mettre en rapport avec la forte poussée observée lors du trimestre précédent. En comparaison annuelle, le PIB trimestriel affiche une progression de 1,3%.



"Dans l'ensemble, les indicateurs conjoncturels laissent présager la poursuite d'une reprise économique modérée en Suisse", confirmant les estimations de la banque centrale, de +1,5% pour 2016. Pour l'année suivante, la BNS table sur une progression analogue, même si elle prévient que du fait des risques présents à l'échelle internationale, ces prévisions sont "entachées de grandes incertitudes". - (awp)

BNS: une nouvelle baisse des taux n'est pas exclue (Jordan)

Une baisse supplémentaire des taux directeurs par la Banque nationale suisse (BNS) n'est pas exclue, a souligné jeudi le président de l'institut d'émission Thomas Jordan. Ce dernier a également insisté que la banque centrale helvétique n'était pas limitée dans ses interventions sur le marché des changes et, par conséquent, dans l'extension de son bilan.



"Nous sommes allés très loin avec les taux négatifs et n'excluons pas d'aller encore plus bas si nécessaire", a dit M. Jordan lors d'une conférence de presse à Berne. Ce dernier a souligné qu'"il reste encore de la marge au niveau des taux et des interventions".



Les interventions sur le marché des changes font cependant gonfler le bilan de la BNS, mais M. Jordan a insisté que l'institut d'émission était "disposé à utiliser son bilan" et qu'"il n'y a, par principe, pas de limite à l'extension du bilan".



Les responsables de la banque centrale ont cependant admis que les taux négatifs, introduits en décembre 2014, pesaient sur de nombreux secteurs, notamment les banques, les caisses de pension et les assureurs.



Mais pour le vice-président de la BNS, Fritz Zurbrügg, les banques suisses actives sur le marché local s'en sont bien sorties, en introduisant notamment des mesures pour contrer les effets des taux négatifs. "Le secteur bancaire a aussi intérêt à une économie solide et une évolution stable des prix", a-t-il estimé.



"Un certain nombre de secteurs souffre toujours de la cherté du franc et il est important que ces secteurs puissent s'adapter (...). Pour cette raison nous avons besoin d'une politique monétaire expansive pour soutenir l'économie", a ajouté M. Jordan.



Interrogé sur la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) d'augmenter ses taux directeurs, le patron de la BNS a indiqué que cela "démontre que l'économie américaine est sur la bonne voie". La solidité de la conjoncture américaine profite à l'ensemble de l'économie mondiale. - (awp)