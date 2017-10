La BNS dévoile le nouveau billet de 10 francs

mercredi, 11.10.2017

La Banque nationale suisse (BNS) a dévoilé à Berne son nouveau billet de 10 francs. L'institut d'émission mettra la nouvelle coupure en circulation mercredi prochain.

Fritz Zurbruegg a présenté la nouvelle coupure sur laquelle dominent les motifs de la main et le globe (Keystone)

Après les billets de 50 et de 20, c'est au tour du billet de 10 francs de changer de look. De couleur jaune, comme son prédécesseur, il présente une Suisse organisée.

Il s'agit du troisième des six billets de la nouvelle série, après ceux de 50 et 20 francs, souligne la banque centrale dans un communiqué. La nouvelle coupure présente une "Suisse bien organisée". Le temps en constitue l'élément principal. La main et le globe sont des motifs dominants qui figurent sur chacun des nouveaux billets.

Toutes les nouvelles coupures de la 9ème série seront mises en circulation d'ici à fin 2019. Les prochaines à être dévoilées seront les billets de 200 francs à l'automne 2018, 1000 francs et enfin de 100 francs, ce dernier représentant la coupure la plus utilisée.

Pour mémoire, la BNS avait présenté le nouveau billet de 50 francs en avril 2016, avec pas moins de six ans de retard sur le calendrier initial. La coupure de 20 francs est elle entrée en circulation le 17 mai dernier. La banque centrale avait décidé de remplacer les billets de l'ancienne série introduits entre 1995 et 1998 pour des raisons sécuritaires.

La complexité des éléments de sécurité ainsi qu'une révision du système de sécurité de l'imprimeur Orell Füssli après un vol d'anciennes coupures de 1000 francs ont amené la BNS à reporter plusieurs fois le lancement des nouvelles coupures. La nouvelle série de billets comporte quinze éléments visant à empêcher la réalisation de faux.(awp)