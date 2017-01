BNS: plus de 24 milliards de francs de bénéfice en 2016

lundi, 09.01.2017

La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé l'an dernier un bénéfice de plus de 24 milliards de francs, selon un décompte encore provisoire.

Les positions en monnaies étrangères ont généré une plus-value d'au moins 19 milliards de francs et le stock d'or de plus de 3,9 milliards de francs, détaille le compte rendu publié lundi.

L'institut d'émission rappelle que le montant attribué à la provision pour réserves monétaires s'établira à 4,6 mrd CHF. Compte tenu de la réserve pour distributions futures de 1,9 mrd, le bénéfice porté au bilan s'établira à plus de 21 mrd.



Ce montant permettra à la BNS de procéder au versement maximum de 15 CHF par action, ainsi qu'à la distribution de 1 mrd CHF à la Confédération et aux cantons.



Si une fois déduits ces montants le solde de la réserve pour distributions à venir excède toujours 20 mrd CHF, la Confédération et les cantons auront droit à un nouveau versement de 1 mrd CHF au maximum. Selon le décompte provisoire, ce montant supplémentaire devra avoisiner 500 mio CHF au titre de 2016.



Le rapport détaillé sera publié le 6 mars. - (awp)