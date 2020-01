La Banque Migros étend son réseau de retrait d'espèces

vendredi, 10.01.2020

La Banque Migros inaugure 2300 nouveaux points de retrait d'espèces. Les nouveaux emplacements se situent notamment dans des magasins Volg, K-Kiosk, pharmacies, bars, et restaurants.

La Banque Migros dispose maintenant de 4000 sites de retrait dont 220 Bancomats.(Keystone)

Les clients de la Banque Migros auront dès à présent accès à 2300 nouveaux points de retrait d'espèces. Ce développement du réseau a été réalisé grâce à la collaboration entre Sonect, un prestataire de services financiers, et le bras financier du groupe Migros, annonce ce dernier vendredi.



La Banque Migros dispose maintenant de 4000 sites de retrait dont 220 Bancomats et 1500 points de vente du groupe Migros, à savoir les caisses des supermarchés, des magasins Denner et des magasins Migrolino.



Les 2300 nouveaux emplacements se trouvent notamment dans des magasins Volg, K-Kiosk, pharmacies, bars, restaurants.



Pour bénéficier de cette nouvelle prestation, les clients de la Banque Migros doivent télécharger l'application Sonect. Ces retraits sont gratuits jusqu'à fin avril. À partir du 1er mai, les frais occasionnés seront facturés au client à 99 centimes par transaction.



L'utilisation des distributeurs automatiques de banques tierces ou de Postomat coûtant 2 francs par retrait, le nouveau produit est une alternative avantageuse, souligne la Banque Migros dans le communiqué.(awp)