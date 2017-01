Banque Migros: bénéfice en baisse en 2016 dans un environnement exigeant

mardi, 17.01.2017

La Banque Migros a enregistré un bénéfice en baisse de 5,2% à 215 millions de francs en 2016, dans un environnement de marché difficile.

Ce recul s'explique principalement par la diminution des produits d'intérêts et des opérations de négoce.

Le produit d'exploitation a reculé de 3,1% à 575 mio CHF. Après prise en compte des amortissements, provisions et pertes, le résultat d'exploitation s'est inscrit à 266 mio, soit une baisse de 7,5% sur un an.



Le résultat net des opérations d'intérêts a baissé de 3,0% à 446 mio CHF. Le résultat des opérations de commissions s'est amélioré de 1,6% à 89 mio, alors que le résultat des opérations de négoce s'est inscrit en baisse de 13,5% à 34 mio par rapport à 2015.



Les charges d'exploitation se sont accrues de 1,0% pour s'établir à 279 mio CHF. Le ratio coûts/revenus a pu être maintenu au niveau de 47,2%.



Les créances hypothécaires ont atteint 34,2 mrd CHF, ce qui représente une hausse de 1,9%, légèrement inférieure à la croissance du marché.



Les fonds de la clientèle inscrits au bilan ont progressé de 1,3% pour atteindre 33,5 mrd CHF.



La pression sur les marges liée aux taux négatifs continuera de rendre l'environnement difficile en 2017. - (awp)