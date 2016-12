CBH Compagnie Bancaire Helvétique rachète FIBI Bank

mardi, 20.12.2016

La banque genevoise CBH Compagnie Bancaire Helvétique acquiert les activités internationales de gestion de fortune de la FIBI Bank (Switzerland) Ltd.

La finalisation de la transaction devrait s’effectuer au cours du 1er trimestre 2017.

CBH Compagnie Bancaire Helvétique («CBH Bank») a annoncé le rachat des activités de gestion privée de la FIBI Bank (Switzerland) Ltd, basée à Zurich. L’accord couvre la reprise de l’ensemble des clients de FIBI Bank.

Les similitudes d’approches et les valeurs partagées entre les deux banques devraient assurer une continuité en matière de services de haute qualité et de proximité à laquelle les clients de FIBI Bank étaient habitués, selon un communiqué. Pour CBH Compagnie Bancaire Helvétique, cette transaction offre une excellente complémentarité stratégique et géographique et contribuera à accélérer son expansion sur ses marchés de croissance.

«Cette dernière acquisition permet de renforcer significativement nos activités notamment dans notre succursale de Zurich et notre bureau de représentation de Tel Aviv. Nous nous réjouissons d’ores et déjà d’accueillir la nouvelle équipe dont les compétences viendront compléter notre expertise en gestion de fortune.», souligne dans le communiqué Philippe Cordonier, CEO de CBH Compagnie Bancaire Helvétique.

La finalisation de la transaction devrait s’effectuer au cours du 1er trimestre 2017.

Pour mémoire, la Banque CBH a racheté en 2014 les activités de gestion privée de la Banque Privée Espírito Santo et en 2016 le gérant de patrimoine TTG (HK) Limited, établi à Hong Kong.