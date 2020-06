Swissquote: bonne performance au premier semestre 2020

mercredi, 17.06.2020

La banque en ligne Swissquote a augmenté son activité de trading au cours du premier semestre 2020, enregistrant une hausse de 40% de son chiffre d'affaires.

MH



Les premiers mois de l’année 2020 ont été marqués par une forte volatilité sur les marchés financiers.(Keystone)

La banque en ligne Swissquote, basée à Gland, a enregistré un chiffre d’affaires net en hausse de plus de 40 % et un bénéfice avant impôt de plus de 120 % au cours du premier semestre 2020, par rapport à la même période l'année précédente.

Le chiffre d’affaires net pour le premier semestre est désormais estimé à plus de 160 millions de francs (112.2 millions au premier semestre 2019), tandis que le bénéfice avant impôt devrait dépasser 56 millions de francs. Soit presque le double qu'au premier semestre 2019.

"Les premiers mois de l’année 2020 ont été marqués par une forte volatilité sur les marchés financiers, une augmentation de l'activité de trading pour Swissquote et un afflux massif de nouveaux clients", écrit dans un communiqué le leader des services financiers en ligne.

La direction émet néanmoins mercredi un préavis de prudence pour la seconde moitié de l'exercice et prévient que les perspectives de croissance de 10% des revenus comme du bénéfice feront l'objet d'une adaptation lors de la publication des résultats semestriels officiels agendée pour le 11 août.