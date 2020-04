Le coronavirus plonge l'économie mondiale dans une récession brutale

mercredi, 08.04.2020

La Banque de France a révélé qu'elle estimait à environ 6% la chute du PIB français sur les trois premiers mois de l'année. Parallèlement, les principaux instituts économiques allemands ont prévu que l'Allemagne plonge de 9,8% au deuxième trimestre.

La France devrait réaliser sa pire performance trimestrielle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. (Keystone)

La crise du coronavirus a plongé l'économie mondiale dans une récession plus brutale et profonde que prévue initialement, avec des effondrements vertigineux de la croissance, même si un rebond est espéré pour l'année prochaine.

Moins d'une semaine avant que le Fonds monétaire international (FMI) publie ses prévisions pour l'économie mondiale et mesure l'étendue des dégâts depuis l'apparition du coronavirus en Chine au début de l'année, les premiers chiffres sur une récession brutale commencent à tomber.

La Banque de France a révélé mercredi qu'elle estimait à environ 6% la chute du PIB français sur les trois premiers mois de l'année, soit la pire performance trimestrielle de l'économie française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Parallèlement, les principaux instituts économiques allemands ont prévu que l'Allemagne, la principale économie de la zone euro plonge de 9,8% au deuxième trimestre de cette année, la pire chute connue depuis le premier recensement des données de croissance trimestrielles en 1970 et qui serait deux fois plus importante que la contraction du premier trimestre 2009.

"Sur les deux premiers trimestres de l'année, l'économie des pays occidentaux s'effondre", a affirmé à l'AFP Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum Asset Management, qui s'attend à ce que les Etats-Unis suivent la même tendance que les principaux pays européens.

"On ne peut pas imaginer que les Etats-Unis puissent échapper à une profonde récession comme ailleurs", a-t-il souligné, rappelant que la Californie, "cinquième économie mondiale devant la France et la Grande-Bretagne", ainsi que New York, étaient aussi soumis à d'importantes mesures de confinement.

De son côté l'Organisation mondiale du commerce (OMC) s'attend à ce que la crise des échanges mondiaux soit "probablement supérieure à la contraction du commerce causée par la crise financière mondiale de 2008-2009".

Son patron brésilien Roberto Azevedo a appelé mercredi à utiliser "tous les moteurs potentiels" face "à ce qui pourrait être la plus grave récession ou le plus sérieux revers économique de notre existence".

Un rebond l'an prochain?

Dans ce contexte, les prévisions de croissance avancées jusqu'à présent par différentes institutions sont complètement dépassées.

A la mi-mars, l'agence de notation financière Moody's, par exemple, s'attendait encore pour l'année 2020 à une légère récession de -2% aux Etats-Unis, de -2,2% en zone euro et -1,4% pour la France.

Les événements se sont précipités avec l'expansion de la pandémie qui frappe désormais les Etats-Unis et les mesures de confinement prises par les différents pays qui donnent un coup de frein brutal à la consommation et à la production.

La cheffe économiste de l'OCDE, Laurence Boone, a rappelé mercredi sur France Inter que chaque mois de confinement entraîne une perte de deux points de PIB.

"Nous avons un niveau de production qui chute de l'ordre de -25 à -30% dans l'ensemble des pays" membres de cette institution présentée comme le club des économies les plus riches, a-t-elle souligné.

La croissance mondiale sera d'autant plus durement frappée qu'aucun de ses moteurs n'est épargné, ni les Etats-Unis, ni la Chine, la seconde économie mondiale, ni les pays occidentaux, ni les pays émergents qui sont pénalisés par la dégringolade des prix du pétrole et des matières premières.

Dans ces conditions, faut-il s'attendre à un rebond, voire un rattrapage dès l'année prochaine? Ce n'est pas sûr, comme le constate M. Waechter.

"En 2021, on peut espérer une croissance similaire à celle du passé, mais il y aura pas mal d'incertitudes", a-t-il assuré, en allusion aux doutes sur le retour éventuel de l'épidémie du coronavirus si un vaccin n'est pas trouvé et aux difficultés de relancer la production d'usines mises à l'arrêt.

"Les scénarios sont très difficiles à faire", a reconnu Mme Boone. "On peut sortir partiellement d'un confinement, mais si la population est peu immunisée et le reste du monde l'est peu, il se peut que l'on ait à faire face à une nouvelle vague du virus et à une nouvelle période de confinement", a-t-elle expliqué.

Timo Wollmershäuser, de l'institut IfO, se montre plus optimiste. Selon lui, l'Allemagne reste "bien placée pour faire face à l'effondrement économique" et pour "retrouver sur le moyen terme le niveau de croissance qui aurait été le sien sans la crise". (awp)

