Valiant renforce sa présence en Suisse romande

jeudi, 12.01.2017

La banque de détail Valiant renforce sa présence en Suisse romande conformément à sa stratégie. Une nouvelle succursale sera ouverte à Morges en automne 2017 et des ouvertures supplémentaires sont prévues à Nyon et à Vevey en 2018

Valiant a présenté sa nouvelle stratégie il y a un an environ. Un élément-clé de cette dernière était l'expansion dans de nouvelles zones de marché, la priorité étant donnée à la Suisse romande.

La banque de détail Valiant renforce sa présence en Suisse romande conformément à sa stratégie. Une nouvelle succursale sera ouverte à Morges en automne 2017 et des ouvertures supplémentaires sont prévues à Nyon et à Vevey en 2018, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué. Seize collaborateurs seront embauchés.



Par ailleurs, Valiant se concentrera désormais davantage sur les petites et moyennes entreprises (PME) et les indépendants, lit-on. La banque engagera sept conseillers à la clientèle supplémentaires pour le conseil de la clientèle entreprises. Ces collaborateurs seront principalement en déplacement et conseilleront les PME sur place.



L'histoire de Valiant en Suisse romande a débuté en 2007 avec l'ouverture de la succursale de Fribourg puis, en 2009, avec celle de Bulle. La même année, Valiant a repris la Banque Jura Laufon, la Caisse d'Épargne à Siviriez et, un an plus tard, la Banque de Dépôts et de Gestion avec ses succursales à Yverdon et Neuchâtel, précise le communiqué. - (awp)