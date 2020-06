La BCE au service du budget européen

jeudi, 04.06.2020

La Banque centrale européenne devrait étendre jeudi ses rachats d’actifs de 500 milliards d’euros et les étaler jusqu’à mi-2021 pour deux raisons.

Le stimulus monétaire européen pourrait dépasser les 1300 milliards d’euros ce jeudi. La Banque centrale européenne (BCE) devrait ainsi étendre ses rachats d’actifs de 500 milliards d’euros et les étaler jusqu’à mi-2021 pour deux raisons.

Une politique monétaire proactive dès cette semaine est nécessaire pour être synchronisée avec la politique budgétaire. La Commission européenne a en effet annoncé, fin mai, un plan de 750 milliards d’euros et un projet de mutualisation des dettes publiques. Les conditions de ces nouvelles dépenses contournent les règles de discipline fiscale nationale définies dans le Pacte de stabilité et de croissance en élargissant les ressources budgétaires disponibles pour les États les plus en difficultés. Or, sans levier de financement, cette initiative doit disposer d’un soutien monétaire pour être financée.

Par ailleurs, le risque d’une nouvelle fragmentation financière est important. La sensibilité des économies à la crise demeure hétérogène en Europe. L’activité allemande s’est ainsi réduite de 2,2% en début d’année alors que celles italiennes ou françaises se sont contractées respectivement de 4,7% et 5,8%. La durée et les mesures de confinement sont des facteurs explicatifs à cette divergence. De plus, l’exposition plus forte du PIB des pays latins aux activités liées au tourisme et aux ventes au détail est une explication tout aussi essentielle. Les premiers chiffres pour évaluer l’impact économique de la crise devraient davantage mettre en avant les faiblesses de ces économies.

Il est ainsi probable que les nouveaux rachats d’actifs aient un impact plus fort sur les taux de la périphérie. La dette italienne devrait notamment en bénéficier davantage en raison du caractère flexible et sans contrainte du nouveau programme de rachat d’actifs. L’échéance du vote sur la mutualisation des dettes publiques européennes le 19 juin se rapproche à grand pas, et amènera l’institution de Francfort à agir vite.

* Chef économiste Landolt & Cie