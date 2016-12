BMPS: la BCE demande un plan de sauvetage de 8,8 milliards d'euros

mardi, 27.12.2016

La Banque centrale européenne demande un plan de sauvetage de 8,8 milliards d'euros pour la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (BMPS).

La banque a indiqué dans une note avoir reçu cette information de la BCE via des lettres envoyées au ministère des Finances et de l'Economie.

Le besoin en capital avait été évalué jusqu'à présent à 5 milliards d'euros.



Mais dans ses lettres envoyées au gouvernement italien, la BCE indique qu'il ressort des résultats des "stress tests" de 2016 que le besoin en capital de la banque s'élève à 8,8 millards d'euros. Les liquidités de la BMPS se sont notamment détériorées entre le 30 novembre et le 21 décembre.



Le journal économique italien "Il Sole 24 Ore" a révélé lundi que le montant de ce plan de sauvetage avait été fixé jeudi dernier par la BCE. L'Etat italien devrait investir quelque 6 milliards d'euros, et le reste sera levé en obligations, indique le journal.



Jeudi, l'exécutif italien avait annoncé la mise en oeuvre d'un plan de sauvetage non chiffré qui verra le Trésor public devenir le principal actionnaire de la banque.



Le titre BMPS est actuellement encore suspendu en bourse. - (awp)