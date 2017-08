La BCV annonce des résultats satisfaisants malgré le spectre des taux négatifs​

jeudi, 17.08.2017

La Banque cantonale vaudoise (BCV) a présenté au premier semestre 2017 de «très bons résultats » malgré des taux d'intérêt défavorable. Mais comment le groupe entend continuer à s'inscrire dans cette continuité? Entretien avec le CEO Pascal Kiener.

Interview: Matteo Ianni



Pascal Kiener veut éviter de répercuter les taux négatifs à sa clientèle de particuliers.

La Banque cantonale vaudoise (BCV) a présenté au premier semestre 2017 de «très bons résultats » dans un contexte de taux d’intérêt toujours défavorable. Les revenus progressent légèrement de 1% à 497 millions de francs et le bénéfice net s’établit à 164 millions de francs en hausse de 5%.

Pour autant que la situation économique et l’évolution des marchés financiers ne se détériorent pas significativement, le Groupe s’attend à des résultats annuels s’inscrivant dans la continuité du premier semestre. Mais qu’en est-il de cette gestion des taux négatifs ? Comment se portent les PME vaudoises et le tissu économique du canton ? Entretien avec le CEO Pascal Kiener.

La BCV place une partie de ses liquidités à la BNS. Avez-vous réussi à limiter ces dépôts de manière à être moins frappée par les taux négatifs ? Si oui, en réallouant une partie de ces moyens à quelles entités ?

Nous ne pouvons déposer nos liquidités qu’à la BNS, qui nous facture des taux négatifs au-dessus d’un plafond d’exonération. Pour limiter l’afflux de liquidité, nous répercutons une partie des taux négatifs sur les grands clients, grandes entreprises et institutionnels. Par contre, nous n’appliquons pas de taux négatifs ni aux particuliers, ni aux PME. Il s’agit de trouver un équilibre afin de limiter l’effet des taux négatifs et les résultats positifs de notre approche sont visibles dans nos comptes.

Jusqu'ici, vous avez évité de répercuter les taux négatifs sur la clientèle particulière, tandis que les grandes entreprises sont analysées au cas par cas. Entendez-vous conserver cette approche ?

Tout à fait. Cette approche a été raisonnable. Nous recherchons un compromis entre la rentabilité et la relation avec nos clients. Les grandes entreprises et les institutionnels comprennent pourquoi ils se voient facturer des taux négatifs. Par contre, pour les particuliers et PME, ce serait plus compliqué à expliquer. Aujourd’hui, nous conservons la même approche, partant du principe que la récente hausse de l’euro par rapport au franc allège quelque peu la pression sur la BNS et que le risque que celle-ci doive renforcer les taux négatifs diminue. Et, le jour où les taux négatifs feront partie du passé, nous changerons naturellement de politique.

Avec quels effets sur les marges ?

Elles sont plus faibles aujourd’hui. Lorsqu’une banque reçoit 1 franc d’épargne supplémentaire et qu’elle le dépose à la BNS, cela lui coûte 0.75 centimes. Et comme les taux d’intérêt sur les comptes des particuliers sont de 0%, ces 0.75 centimes sont un coût. Résultat : la marge d’intérêt globale sur le bilan qui était en 2012 de 1,33% n’est plus que de 1,14%.

La Commission conjoncture vaudoise a publié hier son rapport trimestriel sur l’industrie. Il en ressort que l’activité économique mondiale bénéficie aux industriels vaudois. Qu’en est-il des PME vaudoises ? Peuvent-elles bénéficier d'un certain regain de dynamisme ?

Les économies suisse et vaudoise dépendent fortement de la conjoncture dans les pays voisins. La situation globale semble s’améliorer et la croissance du PIB devrait être cette année de 1.5 et 2%, en Suisse comme dans le canton. Les PME vaudoise se portent bien. Le taux de crédits compromis à la BCV est inférieur au pourcent. Ce qui démontre que l’économie du canton se porte bien.

Comment la BCV utilise-t-elle les moyens numériques dans le cadre du conseil à sa clientèle ?

De manière assez large. Nous avons mis en service ces dernières années plusieurs nouveaux services en-ligne pour répondre aux besoins de la clientèle. Aujourd’hui, nombre de personnes désirent interagir avec leur banque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À cet effet, nous venons de mettre en place un système de visioconférence dans le cadre du conseil. Un client peut également souscrire un placement en ligne ou renouveler une hypothèque. Sur le marché, on observe qu’un nombre croissant de prestations bancaires sont accessibles en ligne. Néanmoins, je ne pense pas que tout pourra être numérisé. Le contact humain reste fondamental.