La BC de Zoug maintient son bénéfice net en 2016

mardi, 24.01.2017

La Banque cantonale de Zoug (ZGKB) est parvenue à maintenir son bénéfice net à 61,5 millions de francs l'année dernière, soit une modeste progression de 0,1% sur un an.

La banque proposera à ses actionnaires le versement d'un dividende de 175 francs par action, inchangé par rapport à l'exercice précédent.

La Banque cantonale de Zoug (ZGKB) est parvenue à maintenir son bénéfice net à 61,5 millions de francs l'année dernière, soit une modeste progression de 0,1% sur un an, a-t-elle annoncé mardi. Des charges exceptionnelles ont cependant pesé sur les dépenses de l'établissement. Pour le nouvel exercice, la direction s'est déclarée "positive et optimiste".



La banque proposera à ses actionnaires le versement d'un dividende de 175 francs par action, inchangé par rapport à l'exercice précédent.



Le produit d'exploitation a progressé de 2,8% à 212,1 mio CHF en 2016. Dans le détail, l'activité d'intérêt a dégagé des recettes en hausse de 2,5% à 154,5 mio et celle liée au négoce un produit en progression de 15,4% à 18,0 mio. Le produit issu des commissions et services a par contre reculé de 0,4% à 35,4 mio, a précisé la ZGKB dans son rapport annuel.



Les charges ont légèrement augmenté de 2,1% à 99,5 mio CHF, en raison des dépenses déjà comptabilisées pour le 125e anniversaire de l'établissement cette année.



Côté bilan, la somme a augmenté de 1,2% à 14,5 mrd CHF. Les prêts à la clientèle ont légèrement reculé de 0,2% à 11,8 mrd, dont 11,3 mrd (+0,2%) sont des emprunts hypothécaires. Les avoirs de la clientèle ont baissé de 3,6% à 9,1 mrd.



En 2017, la direction espère continuer de croître dans l'activité de prêts, "poursuivant sur la progression continuelle des années précédentes", sans plus de précision. - (awp)