La BCBE débloque 50 millions de francs pour soutenir les PME

jeudi, 19.03.2020

La Banque cantonale bernoise et Raiffeisen viennent en aide aux PME étranglées par le coronavirus.

La manne vient en complément des mesures décidées par la Confédération. (Keystone)

La Banque cantonale bernoise (BCBE) débloque 50 millions de francs pour soutenir les PME du canton étranglées par le coronavirus. La mesure s'adresse à celles qui présentent un problème de liquidités et qui sont en relation avec l'établissement bancaire.



La manne vient en complément des mesures décidées par la Confédération, a indiqué mercredi la BCBE dans un communiqué. Les petites et moyennes entreprises (PME) concernées sont invitées à contacter leur conseiller clientèle. Les prêts extraordinaires seront limités au maximum à 200'000 francs par client.

Raiffeisen propose une aide aux PME

Raiffeisen veut aider les PME et les entrepreneurs en ces temps difficiles. Par le biais du Centre des Entrepreneurs Raiffeisen (CER), il proposera une assistance personnelle rapide et non bureaucratique pour la planification des liquidités, la demande d'indemnités de chômage partiel et toutes les autres questions, a annoncé jeudi le groupe bancaire saint-gallois.

>>> Lire notre dossier sur le Coronavirus

Dès le 25 mars, les experts du CER soutiendront également les entrepreneurs locaux par le biais de vidéoconférences spécifiques à chaque secteur industriel, a précisé le groupe.(ats)