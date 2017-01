BCBE: bénéfice net en baisse sur 2016, dividende relevé

jeudi, 26.01.2017

La Banque cantonale bernoise (BCBE) prévoit d'augmenter la rémunération de ses actionnaires au titre de l'exercice 2016, en dépit d'un tassement modéré de ses gains.

Le bénéfice net s'est érodé de 1,4% à 129,4 millions de francs, tandis que le dividende proposé a été relevé de 20 centimes à 6,20 francs par titre.

Les prêts à la clientèle ont enflé de 3,5% à 21,4 milliards de francs sous l'impulsion notamment de la croissance de 2,6% des créances hypothécaires, qui représentaient fin décembre 19,9 milliards. Les dépôts de la clientèle en revanche ont souffert des taux d'intérêts négatifs, s'affaissant de 0,4% à 22,1 milliards de francs.



Le résultat des opérations d'intérêt a reculé de 0,8% à 291,4 millions de francs. La mise en place de couvertures en prévision d'une remontée des taux d'intérêts a pesé à hauteur de 73 millions sur la performance.



Opérations de commissions et prestations de services ont rapporté 100,3millions de francs, une contribution en hausse de 1,4%. L'apport des opérations de négoce a fondu de près de 10% à 19,3 millions et celui des autres résultats ordinaires de près d'un quart à 21,3 millions de francs.



Le résultat commercial a ainsi atteint 432,2 millions de francs, contre 442,2 millions un an auparavant.



Les charges d'exploitation se sont contractées de 2,1% à 248,3 millions de francs, hors charge extraordinaire de 83,8 millions versée à la caisse de pension.



La BCBE revendique un taux de fonds propres durs de 19,8%, en hausse de 0,3 point de pourcentage.



L'établissement ne délivre pas de prévisions pour l'exercice en cours, se contentant d'indiquer que l'accent restera mis sur la maîtrise des coûts. - (awp)