La BCBE s'allie avec Hypothekarbank Lenzburg pour les actifs numériques

jeudi, 10.09.2020

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a noué un partenariat avec l'établissement argovien Hypothekarbank Lenzburg afin de développer une plateforme dévolue à la conservation et au négoce des actifs numérisés.

Le projet sera intégré à la plateforme de négoce de gré à gré OTC-X exploitée par la BCBE depuis 15 ans.(Keystone)

La Banque cantonale bernoise et l'Hytothekarbank vont lancer au cours du premier semestre 2021 une plateforme dévolue à la conservation et au négoce des actifs numérisés.



Le projet sera intégré à la plateforme de négoce de gré à gré OTC-X exploitée par la BCBE depuis 15 ans, indique jeudi un communiqué. Il concernera des actifs transformés en jetons (token) en recourant à la chaîne de blocs, la fameuse blockchain, un registre numérique réputé inviolable.



La nouvelle plateforme sera développée grâce au logiciel bancaire Finstar, plus particulièrement ses applications spécialisées sur les actifs numériques. Les détails financiers du partenariat ou du projet ne sont pas précisés.(AWP)