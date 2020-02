Bénéfice net annuel et dividende en progression pour la BCBE

jeudi, 30.01.2020

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a enregistré une croissance des ses bénéfices en 2019. Les créances hypothécaires ont augmenté de 4,8% pour s'établir à 22,7 milliards de francs.

Pour l'exercice 2020, la BCBE vise un bénéfice annuel compris entre 140 et 150 millions de francs.(Keystone)

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a enregistré en 2019 une croissance de ses bénéfices, grâce notamment aux affaires hypothécaires. Le conseil d'administration proposera une hausse du dividende de 40 centimes à 8,40 francs , annonce jeudi l'établissement.



Le bénéfice net a pris 1,5% à 142,9 millions de francs tandis que le résultat d'exploitation a bondi de 16,5% à 160,2 millions de francs, porté en partie par des effets uniques, précise le communiqué.



Le produit d'exploitation s'est également renforcé de 6,1% à 445,0 millions, soutenu notamment par les opérations d'intérêt ayant généré des revenus bruts de 261,8 millions, soit une hausse de 1%. Le produit des opérations de commissions et services a pris 0,5 million à 105,2 millions et celui des opérations de négoce s'est accru de 3,1 millions à 24,0 millions.



Les charges d'exploitation sont restées plus ou moins stables à 248,3 millions contre 247,8 millions de francs, relate la BCBE.



Les créances hypothécaires ont augmenté de 4,8% pour s'établir à 22,7 milliards de francs. "En 2019, nous avons accompagné plus de mille familles dans la réalisation de leur rêve d'accession à la propriété", relève Armin Brun, directeur général, cité dans le communiqué.



Les prêts à la clientèle ont pour leur part augmenté de 1,8% à 24,1 milliards de francs. Les fonds déposés par la clientèle se sont étoffés de 4,8%, à 23,0 milliards de francs.



Pour l'exercice 2020, la BCBE vise un bénéfice annuel compris entre 140 et 150 millions de francs.(awp)