La Banque cantonale bernoise acquiert 25% de Swiss Immo Lab

lundi, 05.10.2020

La Banque cantonale bernoise acquiert des parts dans la société Swiss Immo Lab, qui investit dans des start-ups de la PropTech.

Le montant de l'investissement n'est pas dévoilé. (Keystone)

La Banque cantonale bernoise (BCBE) prend une participation de 25% dans la société Swiss Immo Lab, laquelle investit dans de jeunes entreprises actives dans la numérisation du secteur immobilier et les technologies financières. Le montant de l'investissement n'est pas dévoilé.

Société de capital-risque du secteur dit de la "proptech", Swiss Immo Lab a été fondée en 2019 par la société immobilière zurichoise Avobis, la caisse hypothécaire de Lenzbourg Hypothekarbank Lenzburg ainsi que l'Assurance immobilière Berne, précise lundi la BCBE dans un communiqué. L'établissement bancaire cantonal et ses trois partenaires disposent chacun des parts égales dans Swiss Immo Lab.

Swiss Immo Lab AG a pour but, d'une part, de faire progresser la révolution numérique dans le secteur de la construction et de l'immobilier en Suisse, en investissant de manière ciblée dans jeunes entreprises de la proptech et de la fintech, et, d'autre part, de mettre des entreprises bien établies de ce secteur en relation avec ces start-ups innovantes.

Les quatre partenaires ont engagé un total de 8 millions de francs qu'il est prévu d'investir au cours des deux années à venir dans des projets menés par des jeunes sociétés prometteuses. L'accent sera mis sur des entreprises développant des modèles commerciaux innovants, s'agissant du marché en ligne, de la gestion immobilière, de la construction, des matériaux de construction, des logiciels d'analyse ou des villes intelligentes (smart cities). (awp)