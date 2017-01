Morgan Stanley dépasse les attentes en 2016 grâce au courtage

mardi, 17.01.2017

La banque américaine Morgan Stanley a annoncé mardi des résultats 2016 solides, marqués par une accélération de ses activités de courtage au quatrième trimestre.

Le bénéfice net annuel a certes reculé de 2,9% à 5,51 milliards de dollars, mais il a plus que doublé sur les trois derniers mois de l'année comparé à un an plus tôt, à 1,51 milliard. - (Reuters)

La banque américaine Morgan Stanley a annoncé mardi des résultats 2016 solides, marqués par une accélération de ses activités de courtage au quatrième trimestre grâce à une flambée des marchés financiers suivant la victoire de Donald Trump.



Le bénéfice net annuel a certes reculé de 2,9% à 5,51 milliards de dollars, mais il a plus que doublé sur les trois derniers mois de l'année comparé à un an plus tôt, à 1,51 milliard. Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du nord, il ressort à 2,92 dollars pour l'année et à 81 cents pour le trimestre, contre 2,76 dollars et 65 cents attendus respectivement par les analystes. - (awp)