Australie: ANZ vend sa participation dans Shanghai Rural Commercial Bank

mardi, 03.01.2017

La banque a annoncé mardi dans un communiqué qu'elle allait céder à chacun 10% de la Shanghai Rural Commercial Bank pour un total de 1,84 milliard de dollars australiens (1,26 milliard d'euros).

La banque a annoncé qu'elle allait céder à chacun 10% de la Shanghai Rural Commercial Bank pour un total de 1,84 milliard de dollars australiens (1,26 milliard d'euros).

La banque australienne ANZ, qui cherche à se débarrasser de ses actifs asiatiques pour recentrer son activité, va céder sa participation dans Shanghai Rural Commercial Bank aux groupes chinois COSCO et Shanghai Sino-Poland Enterprise.

La banque a annoncé mardi dans un communiqué qu'elle allait céder à chacun 10% de la Shanghai Rural Commercial Bank pour un total de 1,84 milliard de dollars australiens (1,26 milliard d'euros).

ANZ a fait part l'année dernière de sa volonté de se repositionner sur les marchés australien et néo-zélandais pour que le groupe devienne "plus simple, mieux capitalisé, mieux équilibré et plus souple", selon son directeur général Shayne Elliott.

ANZ a aussi annoncé fin octobre la vente de ses opérations de détail et de gestion de fortune à Singapour, Hong Kong, en Chine, à Taïwan et en Indonésie au groupe de Singapour DBS pour se concentrer sur son activité vers les entreprises et les clients institutionnels.

"Comme nous l'avons dit par le passé, cette vente reflète notre stratégie de simplification de notre business et d'amélioration de l'efficacité de notre capital", a déclaré mardi le directeur général adjoint Graham Hodges.

"Cette vente va nous permettre de concentrer nos ressources sur la banque institutionnelle en Asie", a-t-il ajouté.(awp)