Kuros nomme Ivan Cohen-Tanugi directeur général

jeudi, 13.04.2017

Kuros Biosciences a annoncé jeudi avoir nommé Ivan Cohen-Tanugi au poste de directeur général (CEO). Cette nomination prend effet immédiatement. Il succède à Didier Cowling qui continuera à occuper le poste d'administrateur et sera aussi membre de la direction, a indiqué l'entreprise spécialisée dans la biotechnologie.

L'organe de surveillance proposera aussi l'élection M. Cohen-Tanugi en tant qu'administrateur. Ce dernier occupe depuis plus de 20 ans des postes de responsabilité dans le secteur des sciences de la vie. Il a notamment travaillé pour Sanofi, Roche, Amgen et Teva. Le nouveau directeur général a la double nationalité française et américaine.(awp)