Kuros rachète la société néerlandaise Xpand

lundi, 19.12.2016

La société de biotechnologie Kuros Biosciences a racheté le spécialiste néerlandais d'orthobiologie (médecine des os) Xpand Biotechnology. Un contrat a été signé et les conseils d'administration des deux sociétés ont donné leur accord à la transaction, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué. La finalisation est prévue pour les prochaines semaines.



L'accord prévoit que Kuros reprenne toutes les actions de Xpand contre 2,105 mio de ses propres actions. La société néerlandaise reçoit 1,365 mio de titres immédiatement après la finalisation définitive de la transaction ainsi que 0,74 mio d'actions au moment où certaines étapes liées aux homologations de produits auront été franchies. Les actions nécessaires à la transaction sont prises sur le capital autorisé, a ajouté Kuros.



Après la finalisation de l'opération, les actionnaires actuels de Kuros détiendront 79% du capital restant. Quand toutes les étapes auront été atteintes, la part se montera à 71%.



"La palette de produits de Kuros et celle de Xpand se complètent idéalement", a déclaré le directeur général (CEO) de Kuros, Didier Cowling, cité dans le communiqué.



"Cette reprise nous permet de disposer de produits de pointe dans des segments importants de l'orthobiologie", a-t-il ajouté. Il est prévu que les activités opérationnelles soient maintenues à Bilthoven et que les 15 collaborateurs de Xpand soient repris, ce qui amène à un doublement du nombre de collaborateurs de Kuros.



Le premier produit orthobiologique de Xpand, Magnetos, est homologué en Europe et en attente d'homologation aux Etats-Unis. La commercialisation des premiers produits est prévue pour l'année prochaine.



Pour le directeur financier (CFO) Harry Welten, cette acquisition représente un "bond technologique de plusieurs années" et permet à la société zurichoise de s'établir dans le domaine de l'orthobiologie.



"Ce qui est important pour nous, c'est que nous allons générer du chiffre d'affaires à partir de l'année prochaine", a indiqué le CFO à AWP. Avec cette acquisition, Kuros met la main sur une source de revenus, renforçant son "indépendance financière".



Les investisseurs réagissaient très positivement à cette annonce, gratifiant le titre Kuros d'un bond de 12,7% à 16,00 CHF. Le SPI reculait pour sa part de 0,325 à 10h16. - (awp)