Kuros a déjà levé près de 5,5 millions auprès d'un seul investisseur

vendredi, 29.11.2019

Kuros Biosciences a placé plus de 2,8 millions d'actions, pour un total d'environ 5,5 millions de francs, auprès de Optiverder.

Cet ordre unique dépasse ainsi d'ores et déjà le montant minimal de 4 millions fixé par la biotech de Schlieren pour le succès de l'opération.(Keystone)

La société Kuros Biosciences s'est félicitée vendredi d'avoir placé auprès d'un seul investisseur plus de 2,8 millions d'actions proposées dans le cadre de son augmentation de capital, pour un total d'environ 5,5 millions de francs. Le souscripteur en question est Optiverder, entreprise basée dans la ville hollandaise de Delft.



Cet ordre unique dépasse ainsi d'ores et déjà le montant minimal de 4 millions fixé par la biotech de Schlieren pour le succès de l'opération, indépendamment du nombre de titres qui seront souscrits pendant la période d'exercice des droits qui s'achèvera lundi, précise le communiqué.



Kuros indique avoir accordé la préférence à l'allocation de titres à cet investisseur en raison de son engagement précoce, du montant de l'investissement et de la signature d'une clause de blocage ("lock-up") de 90 jours à dater du premier jour de négoce.



Le nombre précis d'actions vendues dans le cadre de l'opération sera publié le 2 décembre et le résultat final autour du 4 décembre. Le négoce des titres nouvellement émis débutera le 6 décembre.(awp)