SHL: l'investisseur privé Kun Shen a acquis une participation de 23,52%

vendredi, 13.10.2017

Kun Shen, investisseur privé domicilié à Hong Kong, a acquis plus de 2,5 millions de titres, détenant désormais 23,52% des droits de vote.

SHL Telemedicine a annoncé que l'investisseur privé Kun Shen, domicilié à Hong Kong, a acquis plus de 2,5 millions de titres et détient désormais 23,53% des droits de vote. Dans son communiqué, le groupe israélien coté sur SIX fait également état du passage sous la barre des 3% de Himalaya Asset Management, sans plus de détails.

Le fonds d'investissement Himalaya, aux mains du financier chinois Xu Xiang, fait partie d'un groupe d'actionnaires visés par une plainte déposée en août auprès de la Commission des OPA (Copa) par Nehama & Yoram Alroy Investment et Elon Shalev, propriétaires de 23,1% de la société.

Ces derniers exigeaient la soumission d'une offre publique d'achat obligatoire à 8,70 francs par action sur la société. M. Shalev est par ailleurs co-fondateur de l'entreprise et vice-président du conseil d'administration.

A l'époque, la participation de Himalaya dans SHL se montait à 16,1%.(awp)