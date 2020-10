Kühne+Nagel signe un nouveau contrat de logistique en Irlande

vendredi, 02.10.2020

Kühne+Nagel a signé vendredi un contrat de services logistiques de plusieurs années avec le fabricant irlandais de systèmes d'injection de médicaments West Pharmaceuticals.

L'Irlande représente l'un des plus grands exportateurs de produits pharmaceutiques au monde.(Keystone)

Kühne+Nagel renforce sa position dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Le spécialiste schwyzois du fret annonce vendredi avoir signé un contrat de services logistiques de plusieurs années avec le fabricant irlandais de systèmes d'injection de médicaments West Pharmaceuticals. Ni la durée précise, ni les détails financiers ne sont révélés.



Dans le cadre de ce partenariat l'entreprise établie à Schindellegi investit dans une installation sur mesure dédiée à la gestion des services de logistique contractuelle et de logistique routière de West Pharmaceutical. L'entrepôt dispose de rayonnages pour 30'000 palettes et d'un système complet de contrôle de la température.



L'Irlande représente l'un des plus grands exportateurs de produits pharmaceutiques au monde et l'engagement de Kühne+Nagel s'étend au-delà du contrat signé avec West Pharmaceuticals. L'entreprise y dispose de neuf autres sites également consacrés aux industries pharmaceutiques et aux technologies médicales.(AWP)