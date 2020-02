Des marchés écumés sauf dans la santé

dimanche, 02.02.2020

Kraneshares. Le fonds négociable en Bourse KURE réplique la performance quotidienne d’entreprises chinoises offrant des produits et services médicamenteux.

Levi-Sergio Mutemba



Le S&P 500 a perdu un peu plus de 2% la semaine dernière, sous l’impact de la propagation du coronavirus à travers le monde. Dont le nombre total de morts dépasse désormais 300 personnes. L’impact fut bien plus palpable en Chine, là d’où est parti le virus, le MSCI China All Shares Index...