KimboCare reçoit le soutien de la FIT

mardi, 19.05.2020

EF



La jeune start-up KimboCare a obtenu une bourse Digital Grant de la Fondation pour l’Innovation Technologique (FIT). KimboCare est une plateforme permettant d'aider financièrement des personnes défavorisées à accéder à un service de santé de qualité.



L’accès aux soins reste un enjeu particulier des pays en développement, et en particulier lorsque ce sont les moyens financiers qui constituent un obstacle à la santé. Dans le même temps, des donateurs potentiels aspirant à aider des personnes défavorisées à avoir accès à des meilleurs soins sont réfrénés par le manque de transparence et par la rigidité des solutions caritatives actuellement proposées.

KimboCare est une solution mobile qui veut répondre à cette problématique en permettant aux philanthropes d’effectuer un don sécurisé et transparent grâce à l’utilisation d’un token appelé “crédit de santé” et d’algorithmes d’intelligence artificielle. Le financeur prépaie des prestations médicales sur la plateforme sous forme de "crédits de santé", et le patient peut alors se rendre immédiatement auprès d'une clinique partenaire. Toutes les transactions financières et médicales sont enregistrées sur un registre distribué. La plateforme KimboCare s’assure du bon déroulement des prestations médicales et le paiement se fait directement auprès de la structure médicale par l’activation d’un smart contract.



Fondée en 2019 par les frère et sœur Franck et Murielle Tiambo, la start-up veut dans un premier temps venir en aide aux patients d’Afrique de l’Ouest, notamment de Côte d’Ivoire et du Cameroun et cible pour cela des donateurs en Suisse, France, Belgique, Etats-Unis et Canada. KimboCare et son équipe de six personnes ont ainsi déjà conduit avec succès un projet pilote en Côte d’Ivoire.



«La bourse de la FIT nous permettra notamment de renforcer les fonctionnalités de la plateforme technologique et de développer le réseau des cliniques en Côte d'Ivoire et au Cameroun», explique Franck Tiambo, cofondateur de KimboCare. A terme, la start-up prévoit des collaborations avec divers types de clients et partenaires, y compris des organisations à but non lucratif, des institutions publiques et des compagnies d’assurance.