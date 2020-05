Le nouveau patron de Comet s'appelle Kevin Crofton

Kevin Crofton va succéder à Heinz Kudert à la tête du spécialiste fribourgeois des rayons-X Comet.

Kevin Crofton prendra ses fonctions en octobre.

Comet s'est trouvé un nouveau directeur général, Kevin Crofton, qui prendra ses fonctions en octobre. Ce double national américain et britannique prendra la succession de Heinz Kudert, qui occupait le poste à titre intérimaire et qui se concentrera par la suite sur sa charge de président du spécialiste fribourgeois des rayons X et radiofréquences.

Depuis 2006, Kevin Crofton est président et directeur de SPTS Technologies, présenté comme le principal fournisseur de solutions de traitement des plaquettes pour semi-conducteurs, intégré au groupe KLA, selon un communiqué publié mardi. Il a entamé sa carrière en 1982 au Département américain de la défense, dans le domaine de l'aéronautique.

Comet était dirigé à titre intérimaire depuis juin 2019, date de la démission du précédent titulaire du poste, René Lenggenhager. (awp)