Le constructeur de derricks Keppel a supprimé 10'600 emplois en 2016

jeudi, 26.01.2017

Keppel Corporation, le plus grand constructeur de derricks au monde, basé à Singapour, a annoncé jeudi avoir supprimé 10'600 emplois en 2016 et gelé l'activité dans deux chantiers navals à l'étranger en raison des bas prix du brut.

Les suppressions d'emplois ont eu lieu dans la section Offshore and Marine (O&M) du conglomérat qui a été durement affecté par la baisse d'activité dans l'exploration de pétrole et de gaz en raison d'une faiblesse prolongée des prix du brut depuis 2014.

Trois autres chantiers navals situés à Singapour sont également en voie d'être fermés, a indiqué le PDG de de Keppel Corp, M. Loh Chin Hua, au cours d'un briefing à la presse.



Evoquant l'accord sur la réduction de la production intervenu entre producteurs de l'OPEP et producteurs hors OPEP, M. Loh a estimé que la situation demeurait difficile.



Keppel Corp, également actif dans l'immobilier et les infrastructures, a indiqué que son bénéfice net en 2016 s'est établi à 784 millions de dollars de Singapour (514 millions d'euros), soit une baisse de 49% par rapport à l'année précédente, notamment liée aux difficultés de la section O&M.



Le bénéfice net sur un an de cette division a plongé de 94% à 29 millions de dollars de Singapour en raison de la chute des commandes de foreuses. - (awp)