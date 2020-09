L’établissement de luxe Crans Ambassador engage Katja Marshall comme directrice

Katja Marshall devient la nouvelle directrice générale de l’hôtel cinq-étoiles aux trois toits triangulaires Crans Ambassador, sur les hauteurs de Crans-Montana en Valais. Elle était la directrice du Montreux Palace depuis 2014.

Katja Marshall prendra en charge la gestion de l'établissement de luxe.

L’hôtel haut de gamme Crans Ambassador, aux mains du groupe Aevis Victoria, aura une nouvelle directrice dès lundi. Katja Marshall, 48 ans, prendra de l’altitude et quittera Montreux pour Crans-Montana.



Après des études au César Ritz College du Bouveret, puis à l’International College for Hospitality Management de Washington, aux États-Unis, cette passionnée de ski a débuté sa carrière en 1994 au sein des hôtels Ritz-Carlton en Floride et à Maui, avant de revenir en Suisse, à Olten, au Château Mosimann, puis au Kornhauskeller de Berne. Elle a ensuite rejoint le groupe Fairmont, d’abord à Monte-Carlo, de 2006 à 2010, puis en tant que responsable de la restauration du mythique Montreux Palace, dont elle est devenue la directrice en 2014.