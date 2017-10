Swissair: les responsables de la stratégie du chasseur versent 250'000 francs

jeudi, 19.10.2017

Karl Wüthrich, le liquidateur de SAirGroup, a signé un accord avec 22 anciens dirigeants de la compagnie aérienne faillie Swissair au titre du dommage entraîné par la stratégie dite du chasseur menée durant les années 90. Ces ex-responsables verseront 250'000 francs.

Philippe Bruggisser, ancien patron de Swissair, et d'autres ex-dirigeants avaient choisi une politique d'acquisition agressive, dite du chasseur, qui avait mené le groupe à sa perte.(Keystone)

Les anciens membres de la direction et administrateurs de SAirGroup, la société holding chapeautant l'ensemble des activités du groupe Swissair, dont son patron Philippe Bruggisser, versent ensemble un montant de 250'000 francs à SAirGroup et à SAirLines, écrit Me Wüthrich dans la circulaire adressée aux créanciers du groupe failli.

Ces ex-responsables avaient choisi une politique d'acquisition agressive, afin de développer Swissair, prenant des participation dans diverses compagnies nationales et régionales. Cette stratégie ne manqua pas de plomber Swissair, qui déclara faillite en 2001, il y a 15 ans.

Le versement intervient "sans reconnaissance d'une obligation légale et à titre non préjudiciel". L'accord fait suite au rejet par le Tribunal de commerce de Zurich en janvier 2015 d'une action en responsabilité du liquidateur concernant l'acquisition de la compagnie aérienne française en difficulté, Air Littoral.

Me Wüthrich réclamait alors le remboursement de 133 millions de francs, intérêts compris. La cour avait jugé l'acquisition certes "coûteuse" et "non sans risque", mais celle-ci était justifiable et correspondait à la stratégie de Swissair.

Après examen et sur la base de ce jugement, Me Wüthrich explique avoir renoncé à en faire de même pour les rachats des participations dans les transporteurs français AOM et Air Liberté ainsi que l'allemand LTU. "Les chances de réussite de procédures visant à faire valoir des prétentions en responsabilité dans le domaine des acquisitions étaient très faibles."

Succès peu probable

Dans le cadre de négociations, les ex-dirigeants "potentiellement responsables" se sont montrés disposés à satisfaire d'éventuelles prétentions en responsabilité par le versement d'un "montant modéré".

L'accord stipule que le liquidateur de SAirLines, entité du groupe Swissair réunissant les participations aériennes, et de SAirGroup renonce à faire valoir d'autres prétentions en responsabilité dans le domaine des acquisitions. Il prendra effet pour autant qu'aucun créancier n'introduise une plainte qui aboutit.

Pour mémoire, la constitution d'un réseau européen a joué un rôle clef dans la débâcle de Swissair. Privée d'accord aérien avec Bruxelles suite au "non" des Suisses en 1992 à l'Espace économique européen, la compagnie, qui en 1997 regroupe ses activités dans la holding SAirGroup, se lance sous la houlette de M. Bruggisser dans une politique agressive d'acquisitions et d'alliances.

Après une participation dans la belge Sabena dès 1995, suivront diverses compagnies nationales et régionales, pour la plupart, en mal d'assainissement. Mais cette "stratégie du chasseur" plombe le groupe et, début 2001, Philippe Bruggisser est limogé.

Relaxe générale

La faillite de Swissair a donné lieu au plus grand procès économique que la Suisse ait connu. Le 7 juin 2007, le Tribunal de district de Bülach (ZH) a prononcé l'acquittement général des 19 inculpés, dont les anciens dirigeants et administrateurs de la compagnie aérienne défunte. Les principaux acteurs de la débâcle ont depuis disparu du radar.(awp)