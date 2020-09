Julie Besson prend la tête d'Epona

jeudi, 24.09.2020

Julie Besson prend la place de Thierry Broger à la direction de la coopérative lausannoise Epona, leader suisse de l'assurance pour animaux.

Depuis plus de 20 ans, Julie Besson conduit avec succès des équipes dans la gestion de projets innovants et le développement des affaires.(Keystone)

Pour assurer la poursuite de son développement de ces dernières années, le Conseil d'administration d'Epona, assureur suisse pour animaux, a confié la direction de la coopérative lausannoise à Julie Besson dès le 22 septembre. Elle remplace Thierry Broger, qui après 7 ans de succès, souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière.



Titulaire d'un Master en droit européen et forte d'une expérience entrepreneuriale et managériale de 15 ans dans l'innovation à Genève puis à Lausanne, Julie Besson a notamment créé et revendu avec succès son entreprise de service puis repris la direction d'une

start-up active dans la santé connectée.

Ainsi et depuis plus de 20 ans, Julie Besson conduit avec succès des équipes dans la

gestion de projets innovants et le développement des affaires. Julie Besson est également administratrice indépendante et membre du Cercle Suisse des Administratrices, une association qui soutient activement la présence des femmes dans les conseils

d'administration.