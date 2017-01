JPMorgan Chase dégage des bénéfices 2016 record

vendredi, 13.01.2017

JPMorgan Chase a annoncé vendredi des bénéfices record pour 2016, dopés par une "dynamique" récente de l'économie américaine et un bond de ses activités de courtage.



Le bénéfice net annuel a augmenté de 1,2% à 27,73 milliards de dollars, dont 6,73 milliards (+23,8% sur un an) au quatrième trimestre. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 6,19 dollars sur l'année et de 1,71 dollar sur les trois derniers mois. Les analystes anticipaient respectivement 5,91 dollars et 1,44 dollar. - (awp)