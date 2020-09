La Poste: Nicole Burth, nouvelle responsable des services de communication

mardi, 01.09.2020

La Poste nomme Nicole Burth comme responsable des services de communication.

Nicole Burth.

Nicole Burth, l'ancienne directrice générale d'Adecco Suisse, a été nommée responsable des services de communication de la Poste, une nouvelle unité d'affaires du géant jaune. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2021, précise le communiqué paru mardi.

Madame Burth jouit d'une vaste expérience dans le domaine des fusions et acquisitions, "notamment dans le domaine des prestations dédiées à la clientèle commerciale, et a signé d'excellentes performances dans le développement et l'expansion d'offres numériques", explique le communiqué.

Au sein de sa nouvelle unité des services de communication, "la Poste s'appuie sur sa longue expérience d'intermédiaire de confiance pour les informations dignes de protection en proposant de nouvelles solutions numériques aux entreprises, ajoute le communiqué.(AWP)