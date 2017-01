Actelion et J&J se seraient mis d'accord sur le prix de rachat

jeudi, 12.01.2017

Johnson & Johnson (J&J) et Actelion se seraient mis d'accord sur un prix provisoire d'achat pour l'acquisition du laboratoire d'Allschwil par le groupe américain.

Une transaction pourrait être réalisée ce mois encore, mais il est tout aussi possible que les négociations échouent.

Johnson & Johnson (J&J) et Actelion se seraient mis d'accord sur un prix provisoire d'achat pour l'acquisition du laboratoire d'Allschwil par le groupe américain. C'est du moins ce qu'a rapporté l'agence Bloomberg mercredi soir, citant une source "proche de la transaction". Actuellement, les discussions portent encore sur la valeur de l'unité qui serait séparée et comprendrait les activités de recherche et développement d'Actelion.



Peu avant Noël, Actelion avait annoncé être en discussions "exclusives" avec J&H pour une transaction stratégique, après qu'une première approche avait échoué auparavant. Peu après les fêtes, Reuters a indiqué que les discussions portaient sur la séparation du groupe bâlois en deux unités. La partie avec les médicaments contre l'hypertension artérielle pulmonaire établis serait reprise par J&J, alors que le secteur de la recherche serait séparé et poursuivrait la recherche de nouveaux médicaments.



Quelle seraient les modalités exactes de la séparation et quelle part les actionnaires d'Actelion pourraient conserver fait désormais l'objet des discussions entre la direction de J&J et Actelion, selon la dépêche de Bloomberg. Une transaction pourrait être réalisée ce mois encore, mais il est tout aussi possible que les négociations échouent.



Bloomberg n'articule pas de prix que J&J paierait pour la part d'Actelion qu'il reprendrait. Avant les négociations actuelle, des informations avaient cité un montant de 260 USD par action Actelion, ce qui valorisait l'entreprise à environ 28 mrd USD.



Mercredi, l'action Actelion a terminé en baisse de 1,2% à 228,60 CHF, ce qui représente une valeur de marché de 25 mrd CHF environ ou 24 mrd USD. La veille, le titre avait atteint un plus haut de 234,70 CHF en cours de séance, lors que des rumeurs avaient fait état d'un prix d'achat de jusqu'à 300 CHF par titre. - (awp)