Coronavirus: 19.750 tests, 2613 nouveaux cas, 41 hospitalisations, 2 décès

jeudi, 15.10.2020

Jeudi, l'OFSP fait état de 41 nouvelles hospitalisations et deux décès. A Genève, les les HUG se préparent à la recrudescence des cas Covid-19.

Les HUG ont activé le premier niveau (sur quatre) de leur plan d'action Covid-19. (Keystone)

La Suisse et le Liechtenstein ont enregistré 2.613 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).



La moyenne sur sept jours des contaminations confirmées s'élève ainsi à 1'777 cas, contre 1'571 la veille et 721 il y a une semaine.



Le nombre de nouvelles hospitalisations a atteint 41 et celui des décès 2.

A Genève, les HUG se préparent à la recrudescence des cas de Covid-19

Augmentation de la disponibilité de lits, effectifs renforcés, hausse des capacités de dépistage et des laboratoires: face à l'évolution de l'épidémie de Covid-19, les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) ont accéléré la mise en place de leur dispositif destiné à faire face à une recrudescence des cas de Covid-19.



Face à une hausse préoccupante de cas de Covid-19 dans le canton, les HUG ont renforcé le recrutement de personnels soignants. Ils ont augmenté les capacités d'accueil, de dépistage et des laboratoires pour être capables de maintenir l'ensemble des prestations à la population, écrivent-ils jeudi dans un communiqué.



En un mois, le nombre d'hospitalisations, en constante progression, est passé de 18 à 76 (au 14 octobre 2020), dont 4 personnes admises aux soins intensifs (une il y a un mois). Durant cette période, 13 patients atteints de Covid-19 sont décédés aux HUG, ce qui porte le total depuis le début de l'épidémie à 165.



Afin de poursuivre l'ensemble des activités médico-soignantes, les HUG ont activé le premier niveau (sur quatre) de leur plan d'action Covid-19. Ainsi, un total de 117 lits est désormais disponible dans des unités de soins dédiées. Il s'agit de 10 lits aux soins intensifs, 12 lits de soins intermédiaires, 69 lits de soins aigus et 26 lits de réadaptation.



Les niveaux suivants du plan seront actionnés en fonction de l'évolution de la pandémie. Ils prévoient la mise en place progressive de 141 lits, 245 et 367 lits supplémentaires au total.

L'ensemble des collaborateurs formés pour la prise en charge des patients Covid-19 est progressivement attribué à cette mission.(AWP)

