Idorsia proposera un nouveau président du conseil lors d’une assemblée générale en ligne

jeudi, 02.04.2020

Jean-Pierre Garnier laisserait sa place à Mathieu Simon. La société biopharmaceutique prévoit une hausse de son capital.

Le Français Mathieu Simon qui est aussi administrateur indépendant au conseil d'administration de Vaximm AG et LNC SA devrait prendre la place du Franco-Américain Jean-Pierre Garnier, président depuis 2017.

Jean-Pierre Garnier, le président du conseil d'administration d'Idorsia Pharmaceutical, a annoncé son départ au terme de la prochaine assemblée générale qui pour des raisons de coronavirus se tiendra le 13 mai 2020 par voie électronique. Une augmentation de capital est également prévue.



Pour succéder à Jean-Pierre Garnier, le conseil d'administration propose que Mathieu Simon prenne les rênes, indique un communiqué jeudi. La lettre aux actionnaires précise que ce dernier a rejoint le conseil d'administration l'année dernière et qu'entretemps il a acquis une bonne compréhension des priorités de la société.



Suite à la décision de John Greisch et de Robert Bertolini de ne pas se représenter, le conseil suggère aussi d'élire quatre nouveaux membres: Joern Aldag, Michel de Rosen, Felix R. Ehrat et Sandy Mahatme.



Selon Jean-Pierre Garnier, le rapport sur l'exercice 2019 montre que le groupe se trouve sur la bonne voie pour réaliser sa vision. Le portefeuille clinique du groupe se développe bien et les résultats de la première étude de phase III sur le Daridorexant pour les patients souffrant de troubles du sommeil sont attendus prochainement. Mais il reste encore beaucoup de pain sur la planche pour mener les produits à maturité sur le marché dans les domaines thérapeutiques concernés.



Idorsia prévoit une augmentation de capital social autorisé et conditionnel d'ici l'assemblée générale annuelle de 2022. Cette mesure vise à garantir la flexibilité financière et stratégique de l'entreprise. Comme les actionnaires ne peuvent pas assister à l'assemblée générale en personne, ils doivent exercer leur droit de vote par l'intermédiaire du mandataire. (AWP)