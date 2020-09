Réchauffement climatique: «La BNS ne peut pas dire qu’elle ne joue pas de rôle»

mercredi, 23.09.2020

Jean-Marc Jancovici était à Genève la semaine dernière pour donner une conférence consacrée aux défis climatiques. L’occasion pour l’ingénieur et consultant français en écologie d'alerter la place financière suisse. Entretien exclusif pour «L'Agefi».

Matteo Ianni



«Aujourd’hui, il faut faire pression sur la BNS pour l’inciter à l’action. Il faut qu’elle agisse.»

Jean-Marc Jancovici était à Genève jeudi dernier pour donner une conférence consacrée aux défis climatiques. Une fois n’est pas coutume, banquiers, asset managers, investisseurs et autres acteurs de la finance étaient face à lui. Invité par Atlanticomnium et le GSCGI, l’ingénieur et consultant...