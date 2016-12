Fed: la hausse des taux représente un vote de confiance

Le relèvement des taux directeurs américains représente un "vote de confiance" dans la solidité de l'économie des Etats-Unis, a assuré mercredi la présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen.



"C'est un vote de confiance dans l'économie", a déclaré la dirigeante lors d'une conférence de presse après la décision de la Fed de relever d'un quart de point son principal taux directeur, de 0,50 à 0,75%.



Janet Yellen a assuré que ce relèvement du coût du crédit aurait un impact "très modeste" sur l'accès des ménages au crédit.



Interrogée sur les mesures de relance budgétaire promises par Donald Trump, Janet Yellen a reconnu qu'elles pouvaient changer les perspectives économiques mais qu'il était trop tôt pour les évaluer. Elle a souligné que peu de membres de la Fed avaient intégré ses promesses de relance dans leurs prévisions de hausses des taux pour 2017 et 2018 qui ont néanmoins été augmentées "très légèrement".



A propos de la montée du prix des actions qui ont atteint des records à Wall Street et qui pourraient découler "des anticipations par les acteurs financiers de politiques budgétaires expansionnistes", Mme Yellen a assuré qu'eux aussi "étaient incertains": "je m'attends à ce que les changements dans notre compréhension de ce qui va se passer va aussi affecter le prix des actions à l'avenir".



Elle s'est refusée à qualifier ce haut niveau du prix des actions de bulle financière alors que l'indice Dow Jones a presque gagné 2.000 points depuis l'élection de candidat populiste et s'approche des 20.000 points. "Je crois qu'il est juste de dire qu'ils restent dans une fourchette normale". - (awp)