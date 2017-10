Iulia Nartea, Country Manager pour UPS Suisse

vendredi, 13.10.2017

Iulia Nartea.

UPS a annoncé la nomination d'Iulia Nartea au poste de Country Manager pour UPS Suisse.

À l'avenir, elle sera responsable du développement des affaires et de la stratégie ainsi que de l'exploitation. Iulia Nartea succède à Dirk Lemke, qui accède à une autre position chez UPS Europe.

Iulia Nartea a commencé son activité dans le secteur de la logistique en Roumanie en 1992 en tant qu'économiste dans le département des transports spéciaux de l'entreprise agréée d'UPS. En 2008, UPS a repris ce service en créant UPS Romania et en nommant Iulia Nartea en tant que Country Manager. En 2012, elle a élargi son champ de responsabilité pour superviser le fonctionnement et les activités d'UPS en Grèce et en Slovénie. Début 2014, la Hongrie a été ajoutée à ses tâches.En août 2014, Nartea a repris la direction d'UPS Italie.

UPS a ouvert son premier point d'accès Swiss UPS en juin 2017 et prévoit d'ouvrir 70 autres sites à Genève, Zurich et Bâle d'ici la fin de l'année. Ces points d'accès UPS permettent une récupération et une acceptation pratiques des colis dans les magasins locaux, magasins d'alimentation et de tabac au coin de la rue, qui offrent des heures d'ouverture plus longues le soir et le week-end.