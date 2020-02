Indosuez: Isabelle Jacob-Nebout nommée Head of Wealth Management

vendredi, 31.01.2020

Isabelle Jacob-Nebout est nommée Head of Wealth Management d’Indosuez Wealth Management en Suisse.

Indosuez Wealth Management en Suisse annonce la nomination d’Isabelle Jacob-Nebout en tant que Head of Wealth Management et membre du Comité Exécutif de CA Indosuez (Switzerland) SA à compter du 2 mars 2020. Elle succédera ainsi à Patrick Ramsey qui a joué un rôle déterminant dans la transformation de la banque au cours des six dernières années, permettant d’adapter son organisation à l’environnement exigeant du secteur de la gestion de fortune et aux nouvelles attentes des clients.

Avant de rejoindre Indosuez, Isabelle Jacob-Nebout a exercé de nombreuses responsabilités au sein du groupe BNP Paribas. Active depuis 15 ans en Suisse, elle apporte son expérience commerciale mais aussi en management opérationnel, ainsi qu’une connaissance approfondie des marchés non domestiques servis depuis la Suisse.

Orientée vers les besoins des clients et dotée de compétences reconnues dans le développement et l’innovation, Isabelle Jacob-Nebout pilotera l’activité de gestion de fortune de la banque en Suisse et dans ses marchés internationaux, en Asie, au Moyen Orient et Amérique Latine.

Jean-François Deroche, Chief Executive Officer de CA Indosuez (Switzerland) SA souligne : « Nous sommes ravis d’accueillir Isabelle au sein d’Indosuez Wealth Management pour poursuivre la croissance de notre métier de gestion de fortune. Nous tenons également à remercier Patrick Ramsey qui a grandement contribué au développement d’Indosuez en Suisse par son leadership et sa culture du changement ».

Biographie

Isabelle Jacob-Nebout est diplômée de l'INSEEC à Paris. Elle rejoint le groupe BNP Paribas en 1988, tout d'abord auprès du Corporate Banking puis de l'Inspection Générale en tant que chef de mission, ensuite auprès des Ressources Humaines et de la Communication au niveau du Groupe. En Suisse depuis 15 ans, elle exerce successivement pour le Wealth Management, les fonctions de Head of Sales & Marketing, Head of European & South American Markets, Head of MEA Markets, et enfin Head of Development & Innovation pour BNP Paribas (Suisse) SA. De langue maternelle française, elle parle couramment anglais et est active auprès de plusieurs associations en Suisse et à l'étranger