Romande Energie: Irène Roduit nommée responsable compliance et M&A

jeudi, 25.06.2020

Irène Roduit occupera dès le 1er juillet le poste de Responsable compliance et M&A pour Romande Energie. Carine Maalouf rejoindra le nouveau service d'Irène Roduit en qualité de secrétaire du Conseil d’administration et juriste, le 1er août prochain.

Irène Roduit.

Irène Roduit, avocate polyvalente avec une spécialité en droit fiscal, occupera dès le 1er juillet le poste de Responsable compliance et M&A pour le Groupe. Sa compétence et son expérience à l’international tout comme sur le marché domestique permettront à Romande Energie de confirmer son expertise dans le domaine légal et d’asseoir celle-ci dans celui des fusions et acquisitions de sociétés.

Au sein de l’Unité de support Finance & Services, elle reprendra le pôle Compliance comprenant le service juridique, la gestion et le suivi des risques du Groupe, l’audit interne ainsi que les activités de lobbying et des Public affairs.

Elle supervisera également les opérations de fusions et acquisitions, de cessions, l’intégration de sociétés et la gestion des participations.

Carine Maalouf, juriste, rejoindra le nouveau service d'Irène Roduit en qualité de secrétaire du Conseil d’administration et juriste, le 1er août prochain.

Sa mission aura d’une part pour objectif de soutenir le Président, le Conseil d’administration et le Comité de direction du Groupe dans l’accomplissement de leurs tâches et d’agir en qualité de point d’entrée pour des parties prenantes extérieures, et d’autre part, de soutenir les clients internes sur toute question juridique.

Dans les 12 derniers mois, ce ne sont pas moins de 6 femmes qui ont pris un poste de cadre chez Romande Energie. Romande Energie poursuit sa politique en mettant au concours des postes offrant des chances identiques aux femmes et aux hommes.