Investissement ESG: grand gagnant de la crise

lundi, 25.05.2020

Yo Takatsuki*



Yo Takatsuki, responsable ESG Research, AXA Investment Managers

La prise en compte des principes ESG (environnement, social, gouvernance) au cours du processus d’investissement n’est pas seulement intéressant pour les personnes soucieuses de l’environnement mais promet aussi des rendements attrayants – tel est du moins l’argument des fournisseurs de solutions de placement ESG. L’investissement ESG est synonyme de diversification et tient compte de tous les risques financiers ainsi que des risques environnementaux et aspects sociaux. Ces dix dernières années, l’investissement ESG est sorti de l’ombre pour devenir une stratégie d’investissement essentielle et largement diffusée. Cette croissance est allée de pair avec la plus longue hausse sur les marchés boursiers internationaux; avant fin 2019, il n’a donc pas été possible d’observer et d’évaluer la manière dont les entreprises avec des notations ESG différentes se comportent dans un marché qui s’effondre. Mais au cours du premier trimestre 2020, qui fut pour le moins troublé, cette approche a cependant tenu haut la main ses promesses.

L’investissement ESG s’en sort nettement mieux

Suite à la pandémie de Covid-19, certains des principaux indices boursiers mondiaux, par exemple le S&P 500 aux EtatsUnis et le FTSE 100 en Grande-Bretagne ont enregistré leur plus mauvais trimestre depuis 1987. Le MSCI All Country World Index (MSCI ACWI), un indice regroupant des actions des pays industrialisés et émergents, a dégringolé d’un tiers entre son pic de début février et son plus bas de fin mars. Dans ce contexte, les entreprises affichant une notation ESG élevée ont subi des pertes moindres que celles qui ont une notation ESG basse – et ce, tant en ce qui concerne les actions que les obligations. La comparaison de deux portefeuilles d’actions pondérés en fonction de la capitalisation boursière – un portefeuille comprenant les entreprises avec la notation ESG la plus élevée (leaders ESG) et l’autre avec les entreprises ayant les notations ESG les plus basses (retardataires ESG) – révèle une différence significative en matière de performance: les leaders ESG ont perdu 14,5% de leur valeur au premier trimestre 2020, alors que les retardataires ESG ont cédé 31,3%. Les entreprises leaders ESG ont donc fourni un rendement supplémentaire de 16,8 points. En comparaison avec le MSCI ACWI à l’assise large, qui a enregistré une perte de -19,6%, elles ont même mieux performé de 2,8 points. Les différences de performance ont été particulièrement prononcées dans les secteurs de la santé, des finances et de la prévoyance. Une même comparaison dans le segment obligataire révèle une surperformance des leaders ESG par rapport aux retardataires ESG de 5,2 points et un rendement supplémentaire de 1,4 point par rapport au Bloomberg Barclays Global Corporate Aggregate Bond Index.

Analyses complémentaires nécessaires

Ces excellents résultats des placements ESG doivent être relativisés dans la mesure où le premier trimestre 2020 fut extraordinaire à tous les points de vue. Les distorsions massives qu’ont connu les marchés ne permettent pas d’établir une analyse déterminante des facteurs ayant conduit aux résultats en question. Nombreux sont toutefois les éléments qui indiquent que des notations ESG élevées sont des signes positifs de qualité et de robustesse pendant les phases de turbulences et de stress traversées par les marchés. Un portefeuille qui comprend des titres affichant des valeurs ESG plus élevées semble offrir un positionnement plus défensif et donc davantage de stabilité lorsqu’un marché s’effondre. Des analyses complémentaires sont cependant nécessaires afin de déterminer si les notations ESG fourniront à l’avenir, et dans une phase de reprise, d’aussi bons résultats.

