Interroll: rentabilité étoffée, malgré une contraction des recettes

lundi, 20.01.2020

Interroll prévoit d'avoir étoffé son bénéfice net d'au moins 5% l'an dernier malgré une contraction des recettes.

Les entrées de commandes ont chuté de 7,8% à 546,5 millions. (Keystone)

L'équipementier d'entrepôts Interroll a essuyé sur son exercice 2019 une contraction marginale mais inattendue de ses recettes, de 0,1%, à 559,7 millions de francs. Les entrées de commandes ont de leur côté chuté de 7,8% à 546,5 millions. La société de Sant'Antonino prévoit néanmoins d'avoir étoffé son bénéfice net d'au moins 5%, selon un premier décompte intermédiaire publié lundi.

Les analystes consultés par AWP anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 582,9 millions et des entrées de commandes pour 572,5 millions.

Le fabricant tessinois de solutions de triage et de convoyage revendique hors effets de changes une croissance de 2,3% et attribue le ralentissement de la demande à une base de comparaison en 2018 marquée par un projet d'envergure exceptionnelle aux Etats-Unis.

Sans s'avancer pour l'heure sur le terrain des perspectives chiffrées pour l'exercice en cours, Interroll anticipe une dynamique positive sur le marché des flux de biens. (awp)